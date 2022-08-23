Lisansüstü eğitimi tamamlayan öğretmenlere uzman ve başöğretmen sınavından muafiyet Güncel Haberler MİLLİ Eğitim Bakanlığı, illere gönderdiği yazıyla lisansüstü eğitimlerini 3 Ekim- 30 Ekim'de tamamlayacak olan öğretmenlerin, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'ndan muaf tutulacağını belirtti. MİLLİ Eğitim Bakanlığı, illere gönderdiği yazıyla lisansüstü eğitimlerini 3 Ekim- 30 Ekim'de tamamlayacak olan öğretmenlerin, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'ndan muaf tutulacağını belirtti. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıya göre, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nde 'Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur' hükmü yer aldı. Bu kapsamda, 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül- 3 Ekim'de başvuruda bulunacaklardan lisansüstü eğitimlerini 3 Ekim- 30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, eğitimlerini bitirdiklerine dair belgelerini ibraz etme şartıyla yazılı sınavdan muaf tutulacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Öğretmenlik Meslek Kanunu milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

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