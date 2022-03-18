Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti

Şarkıcı Linet, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal medya sayfasından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" yazdı.