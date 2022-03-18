Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti - Haberler

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Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti

Şarkıcı Linet, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şarkıcı Linet, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal medya sayfasından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet fotoğrafının altına, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" yazdı.


Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti

Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Magazin, Güncel, Haberler

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