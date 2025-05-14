Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz karar! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
CHP lideri Özel neredeyse küfrediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...

Lindsey Graham: Türkiye, Bölgesinde Önemli Bir Oyuncu

Lindsey Graham: Türkiye, Bölgesinde Önemli Bir Oyuncu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin bölgesel rolüne dikkat çekerek, Türk müttefiklerle çalışarak barış ve istikrar sağlama amacı taşıdığını belirtti. Anıtkabir'i ziyaret eden Graham, Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin bölgesindeki önemli bir oyuncu olduğuna işaret ederek, "Burada Türk müttefiklerimizle birlikte çalışarak Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunun ve Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Graham, Ankara'da Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin ardından X hesabından bir video mesaj paylaştı.

Anıtkabir'de "Türk ulusunun kurucusu Atatürk'e saygılarını sunduğunu" kaydeden Graham, "Suriye'ye barış ve istikrar getirmek için bir yol bulmaya çalışmak üzere buradayım." yorumunu yaptı.

ABD'li senatör, "Burada Türk müttefiklerimizle birlikte çalışarak Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan ilişkilerine dair, "Türkiye bu bölgede önemli bir oyuncu ve ABD'nin önemli bir müttefiki; bazı farklılıklarımız var ama ( Türkiye ) birçok konuda önemli katkılar yapıyor." değerlendirmesini yapan Graham, Ankara'ya gelme amacının da bölgede istikrarın artması noktasında Türkiye ile çalışabilmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.