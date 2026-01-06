İlkokul öğrencileri için dijital bağımlılığa karşı bando projesi

İZMİR'in Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu'nda kurulan 42 kişilik bando takımı, öğrencileri dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak sporla ve sosyal etkinliklerle buluşturuyor.

Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu'nda öğretmenlerinin desteği ile 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 42 kişilik bando takımı kuruldu. Hayata geçirilen proje ile çocukların sosyal etkinliklere katılması, sporla iç içe olmaları ve dijital bağımlılıktan uzaklaşmaları amaçlandı. Bu hafta Göztepe Kadın Hentbol Takımı ile Üsküdar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı maçında görev alan minikler hem hentbol sporunu tanıdı hem de bando takımları ile maça eşlik etti. Sınıf Öğretmeni İbrahim Akdemir, "Limontepe dezavantajlı bir bölgede yer alıyor. Biz de çocuklarımızı etkinliklerin içine katarak, bir grubun içinde yer almalarını ve sosyal faaliyetler içinde yer almalarını amaçladık. Ayrıca dijital ortamdaki bağımlılıktan uzak tutarak biraz daha sporun içinde olmalarını, farklı spor dallarını tanımalarını sağlıyoruz. Çocuklar da bando takımlarında bu grupların bir üyesi olarak güzel bir aktivite içine yer alıyorlar. Çocuklar çok mutlu oluyorlar onlarla birlikte bizde mutlu oluyoruz" dedi.

'GÜZEL ALIŞKANLIKLAR EDİNMELERİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bando Takımı Organizatörü Yusuf Avcı, "Amacımız çocukların spor dallarını tanımlarını ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak. Hentbol, voleybol, basketbol ve zaman zaman futbol maçlarına bando takımı olarak çocuklarımızı dahil ediyoruz. Çocuklarımız için servislerini ayarlıyoruz, güvenle gelip gidebilmelerini sağlıyoruz. Onlarda aylarca bando takımlarında hazırlık yapıyorlar ve güzel gösteriler sunuyorlar. Bu sayede eğlenceli, güzel vakit geçirmiş oluyorlar. Onların güzel alışkanlıklar edinmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTMAYI AMAÇLADIK'

Limontepe Seniye Hasan Saray İlkokulu Müdürü Ömür Eyüp Kurum da "İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin projesi kapsamında Göztepe Kulübü ile anlaşmamız var. Maçlarına öğrencilerimizden oluşan bando takımı ile bizi dahil ediyor. Çocuklarımız son dönemde çok fazla dijital mecra ile zaman harcıyorlar. Çocuklarımızı bu dijital çağın kötü alışkanlıklarından korumak amacı ile ders dışında bando takımı kurarak güzel çalışmalar yaptık. Ayrıca bu projeyle 3 ve 4'üncü sınıfların bir arada akran zorbalığının önüne geçmeyi, paylaşım sağlamaları ve birlikte vakit geçirebilmelerini sağladık" diye konuştu.

'HEM BANDO TAKIMINDA OLUP HEM DE MAÇI İZLEMEK ÇOK GÜZEL'

Bando takımında majör olan, 4'üncü sınıf öğrencisi Atalay Çınar Sevim (9), "Bando takımını yönetiyorum. Trampet ve borazan çalıyoruz. Bugün burada olmaktan çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bando takımında olmaktan gurur duyuyorum. Hem 3 hem 4'üncü sınıflarda birçok arkadaşım oldu. Hiç ayrımcılık olmadan onlarla da çok güzel anlaşıyoruz" dedi.

Aynı okuldan 4'üncü sınıf öğrencisi olan Gökçe Koç (9) ise "Trampet çalacağız. Bunun için çok heyecanlıyım. Trampet çalmayı çok seviyorum. Sporu da çok seviyorum. Hem burada bando takımında olup hem de maçı izlemek çok güzel. Çok heyecanlı ve mutluyum. Beni hem annem hem de arkadaşımda izlemeye geldi" dedi.

3'üncü sınıf öğrencisi olan Muhammet Emin Yılmaz (8) da "Trampet çalacağımız için çok heyecanlıyım. Önceden de 3-4 ay çalıştık, hazırlık yaptık" diye konuştu.