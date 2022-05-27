LİMANDA KORKUTAN YANGIN - Haberler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir limanda iş makinasında yangın çıktı. Liman çalışanları tarafından söndürülen yangın çevrede korkuya sebep oldu.

Olay dün saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Yarımca mevkiindeki bir limanda meydana geldi. Limanda çalışan bir iş makinasında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Limanda faaliyetler durdurulurken, limanın kendi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sırasında limandan yükselen yoğun duman, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel