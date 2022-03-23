Limanda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

MERSİN (DHA) - MERSİN Limanı'nda konteynerle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi S.G. ve F.Ç. yakalandı. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen TIR sürücüsü Z.C., kaçırmayı organize eden H.E. ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hizmetli olarak çalışan ve şüphelilerle irtibatta olduğu tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı.

Mersin Limanı'nın gümük beyanı ve ekli belgelerinin, eşyanın fiziki muayenesi yapıldığı kırmızı hat bölgesinde, konteyner kapılarını açmaya çalışan şüpheliler S.G. ve F.Ç., görevliler tarafından fark edilerek yakalandı. Şüphelilerin alana TIR dorsesinde gizlice girmesini sağlayan sürücü Z.C. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şüpheli S.G., F.Ç., TIR'ın sürücüsü Z.C. ve kaçışı organize eden H.E. tutuklanırken, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.