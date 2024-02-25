Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri

Limak Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserini Zorlu PSM'de gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre orkestraya, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj eşlik etti.

Performansı ve geniş repertuvarıyla izleyicinin beğenisini kazanan orkestra, bugün İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 27 Şubat'ta ise Congresium Ankara'da konser verecek.