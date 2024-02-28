Limak Filarmoni Orkestrası'nın konser gelirleriyle deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine katkı sağlanacak.

Limak Vakfından yapılan açıklamaya göre orkestra, geleneksel yeni yıl konserleriyle üç şehirde dinleyicilerle buluştu.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Rame Lahaj ve Ramon Vargas ile sahneye çıkan Limak Filarmoni'yi yedi bine yakın sanatsever izledi.

Sekiz yıldır "Türkiye'nin Mühendis Kızları" programı ile gençlerin eğitimine destek olan vakıf, konser gelirleriyle de deprem bölgesindeki mühendis kızların eğitimine desteğini artıracak.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası konserlerine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Orkestranın yedinci yılında Türkiye'yi müzikle buluşturmaya devam ettiğini belirten Özdemir, "Kültürümüze ait yerel ve ulusal doku ile çok sesli evrensel müzik arasında başarılı bir köprü olan Limak Filarmoni Orkestrası'nın 2017 yılında başlayan müzik yolculuğu, temposunu ve heyecanını hiç yitirmeyen bir süreç. Limak Filarmoni ile hayata, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle dokunuyoruz. Türk müziğini çok sesli bir şekilde yorumlayarak geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası ile her yıl konserler düzenliyor, sanatseverleri müziğin büyüsüyle buluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin kültür mirasını, müziğin evrensel dili ile buluşturarak genç nesillere ve uluslararası sanatseverlere ulaşmayı hedefleyen Limak Filarmoni Orkestrası, 2017'den bu yana sürdürdüğü yeni yıl konserleriyle her yıl daha geniş kitlelere ulaşıyor.