Lima'daki kazı çalışmalarında 42 insan iskeleti bulundu - Haberler

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Arkeolojik çalışmaların yapıldığı alan

Kazılarda bulunan arkeolojik kalıntılar LİMA - Peru'nun başkenti Lima'da eski Real de San Andres hastanesinde yapılan kazı çalışmalarında sömürge zamanlarına ait olduğu düşünülen 42 insan iskeleti bulundu. Arkeologlar, iskeletlerin yanı sıra yeraltı mahzeni ve seramik parçalar da buldu.