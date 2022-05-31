Lima'daki kazı çalışmalarında 42 insan iskeleti bulundu - Haberler

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Lima'daki kazı çalışmalarında 42 insan iskeleti bulundu

AA - Diego Vertiz - Güncel
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Muhabirin anonsu Arkeolojik çalışmaların yapıldığı alan Kazılarda bulunan arkeolojik kalıntılar LİMA - Peru'nun başkenti Lima'da eski Real de San Andres hastanesinde yapılan kazı çalışmalarında sömürge zamanlarına ait olduğu düşünülen 42 insan iskeleti bulundu.

Muhabirin anonsu

Arkeolojik çalışmaların yapıldığı alan

Kazılarda bulunan arkeolojik kalıntılar LİMA - Peru'nun başkenti Lima'da eski Real de San Andres hastanesinde yapılan kazı çalışmalarında sömürge zamanlarına ait olduğu düşünülen 42 insan iskeleti bulundu. Arkeologlar, iskeletlerin yanı sıra yeraltı mahzeni ve seramik parçalar da buldu.

AA / Diego Vertiz - Güncel

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