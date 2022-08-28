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Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

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Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dağ yürüyüşü için Göynük kanyonunda ilerleyen yabacı uyruklu 3 kişi, 112 ihbar hattını arayarak Likya yolu Göynük kanyonu mevkisinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Yaralı olmadıklarını ifade eden turistlerin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

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