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Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

AA - Oktay Özden - Güncel
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Likya yolunda mahsur kalan Rus turisti JAK timi kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken mahsur kalan turist, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Rus uyruklu L.D'nin, Tekirova Mahallesi Ulupınar mevkisinde Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken ayağını burkması ve yönünü kaybetmesi sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, bölgeye gitti.

Jandarma ekibi, 4 kilometrelik yürüyüşün ardından L.D'ye ulaştı. Rus vatandaşı, ilk yardımın ardından dağlık alandan indirildi.

AA / Oktay Özden - Güncel

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