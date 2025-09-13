Likya Yolu'nda Avustralyalı Turist Ölü Bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda bir Avustralyalı turist, yürüyüş sırasında hareketsiz halde bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinde 70 yaşındaki Irene Claire Dunn'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkisinde yürüyüş yapanlar, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn (70) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Dunn'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel