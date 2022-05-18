Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Merkezi açıldı - Haberler

Lidya Grup, baskı sektöründeki teknolojilerin uygulama merkezlerini tek çatı altında toplayan, Türkiye ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki ilk ve tek Dijital Deneyim ve Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı.

Dünya pazarında 800 milyar, Türkiye'de ise 9 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip baskı sektöründe 22 yıldır hizmet veren Lidya Grup, Başakşehir'de 50 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçirdiği Dijital Deneyim ve Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mesleki teknolojilerin deneyimlenebileceği, eğitimlerin verileceği merkez, birçok yeniliği de içinde barındırıyor. Her türlü malzemeye yapılabilen baskı örneklerinin görülebildiği merkez, sektörün dijitalde evrildiği noktayı ve son teknoloji cihazları yakından görebilme imkanı sunuyor.

"Dijital teknolojiyle birçok malzemeye baskı yapılıyor"

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, Kovid-19 salgını sürecinde böyle bir merkezin oluşturulması için çalışmaya başladıklarını ve bir yılda merkezi kurduklarını söyledi.

Her markanın kendi deneyim merkezini oluşturduğuna dikkati çeken Öz, söz konusu teknolojilerin tamamının uygulama merkezlerini tek çatı altında topladıklarını belirtti.

Başakşehir'de sadece bir binayı hizmete açmadıklarını, aynı zamanda Lidya Grup'un sektörel bilgi ve birikimlerini de bu merkezde ilgilisine sunduklarını anlatan Öz, "Gurur verici bir durum. İnşallah bunun sektöre örnek olacağını, sektördeki diğer oyuncuların da benzer atılımları, yatırımları yapacağını düşünüyorum." dedi.

Öz, baskı denildiğinde kişinin aklına gazete ve dergi gibi eserlerin geldiğini ancak dijital teknolojiyle birlikte kendilerinin kağıt ve türevlerinin yanı sıra, kumaş, cam, ahşap ve metal gibi birçok malzemeye baskı yapabildiklerini hatırlattı.

Dijitalleşmeyle beraber baskı tanımının genişlediğini belirten Öz, Lidya Grup'un her türlü dijital baskının yapılabileceği teknolojileri sunan tek şirket olduğunu ifade etti.

Merkezin yılın her günü açık olacağının altını çizen Öz, "Tüm müşterilerimizin düşündükleri uygulamayı, istediği makineyle, istediği malzemeyle gelip burada test edip rahatlıkla deneyebileceği bir yer olacak." ifadesini kullandı.

Lidya Grup'un Türkiye'de dijital endüstri alanında satış, servis ve destek hizmeti sağladığına değinen Öz, merkeze gelenlerin çeşitli segmentteki birçok örnek makinayı çalışır vaziyette görebileceğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve EMEA bölgesinde ilk

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Yenici Öz de böylesi bir merkezi ülkeye kazandırdıkları için heyecanlı olduğunu söyledi.

Merkezin oluşması için uzun süre emek harcadıklarına ve hızlı aksiyon alarak yaklaşık bir senede hizmete açtıklarına değinen Öz, "Sektöre ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Biz Amerika'da ve Avrupa'da örneklerini çok görüyoruz, fakat tek marka üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu hem Türkiye, hem EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde çoklu marka olarak bu ilk. Türkiye'ye bunu kazandırmış olduk." diye konuştu.

Öz, baskı sektörünün dijitalleşmeye en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında geldiğini sözlerine ekledi.

AA / Güncel