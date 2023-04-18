Liderlerin aşçısı, siyasetçilerin damak zevklerini paylaştı

Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, eski başbakan Bülent Ecevit'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı.

Çankaya'daki ünlü bir otelin aşçıbaşı olan şef Açıköz, AA muhabirine, mesleğinde 44'üncü yılını doldurduğunu, bu süre zarfında hem Türk hem de dünya liderlerinden pek çok ismi ağırlama şansı bulduğunu belirtti.

Çalıştığı otelin protokol ağırlanan otellerin başında geldiğini dile getiren Açıköz, 5 cumhurbaşkanı, 6 başbakan, 2 başbakan yardımcısı ve bir ana muhalefet partisi liderinin yanı sıra dünya liderlerine de yemek yaptığını söyledi.

Liderlerin ne yiyip ne içtiğinin oldukça merak edildiğini belirten Açıköz, siyasetçilerin damak zevklerini gazeteci Özcan Yıldırım ile birlikte kaleme aldıkları "Siyasetin Sofrası" adlı kitapta anlattığını aktardı.

"Erdoğan'ın damak lezzeti tam bir Karadeniz mutfağı"

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yemek yemeyi çok seven liderlerden biri olduğunu dile getiren Açıköz, misafir ağırlamaktan oldukça hoşlanan Özal'ın daha çok yöresel lezzetleri tükettiğini söyledi.

Özal gibi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de yemek yemeyi sevdiğine fakat özenli beslenmediğine değinen Açıköz, "Demirel, en çok ağırladığım liderlerin başında gelirdi. Yemeyi, yedirmeyi, misafir ağırlamayı severdi. Isparta mutfağının aşığıydı, hiç yemek ayrımı yapmazdı." dedi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in yemekle arasının pek olmadığını ama yine de kuru fasulye yemeğinin favorisi olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Ecevit fiziğinden de belli olduğu gibi yemek yemeyi sevmezdi ama kuru yemişe de asla 'hayır' diyemezdi. Başbakan Necmettin Erbakan ise sulu yapılan lagos buğulamaya bayılırdı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beslenmesine dikkat eden liderlerin başında geldiğini anlatan Açıköz, "Rizeli olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damak lezzeti tam bir Karadeniz mutfağıdır. Osmanlı mutfağını ve yöresel lezzetleri çok sever. Yayla çorbasını ve sebze yemeklerini keyifle yer. Ancak Erdoğan, yediklerine ve içtiklerine son derece önem verir." dedi.

Kraliçe Elizabeth'in favorisi fırın sütlaç"

Şef Açıköz, sadece Türk siyasetçilerine değil, Kraliçe Elizabeth, Obama ve Putin gibi dünya liderlerine de yemeklerini tattırdığını, hatta Kraliçe Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını söyledi.

Kraliyet ekibinin ve büyükelçiliğin Kraliçe için İngiliz menüsü hazırlanması talebinde bulunduğunu ama kendisinin Türk yemeklerini tatması konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren Açıköz, "O zaman elçiliğe net bir şekilde Kraliçe'ye yöresel lezzetlerin tattırılması gerektiğini söyledim. Kraliçe Elizabeth'e perhizine uygun olsun diye tatlı olarak fırın sütlaç hazırladık. Kraliçe, sütlacı o kadar beğendi ki normalde saray kuralları gereği konuşmak yasak olmasına rağmen benimle sohbet etti." dedi.

"Her çeşit yemek bu ülkede var"

Türk mutfağının, yurt dışında kebap ve dönerden ibaret zannedildiğini vurgulayan Açıköz, şunları kaydetti:

"Biz bunun böyle olmadığını iddia ediyoruz. 7 coğrafi bölgemiz var, 7 bölge insanı da birbirlerine farklı lezzet kültürleriyle büyüyor. Dolayısıyla bu kültür yeme içme alışkanlıklarını da etkiliyor, yemek kültürü farklılaşıyor. Türk mutfağının dünyada hitap edemeyeceği hiçbir ülke yok. Afrikalının da, Güney Amerikalının da, Avrupalın da tüketeceği her çeşit yemek bu ülkede var."