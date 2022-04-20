Liderlerden Ukrayna'ya Topçu Sınıfı Silah Sözü

Amerika Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili son gelişmeleri ele almak üzere Amerika'yla müttefik ülkelerin liderleriyle video konferans aracılığıyla görüştü. Liderler Ukrayna'ya daha fazla topçu sınıfı silah gönderme sözü verdi.

DailyMotion.com / Güncel