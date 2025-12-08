Avrupalı liderler, Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerinin gerekliliğini vurguladı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da kalıcı ve adil barış için güçlü güvenlik garantilerinin gerekli olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre Starmer, Macron, Merz ve Zelenskiy, Londra'da yaptıkları zirvede Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinin önemine işaret ederek kaydedilen ilerlemeyi desteklediklerini ifade etti.

Ulusal güvenlik danışmanlarına gelecek günlerde görüşmeleri sürdürme talimatı veren liderler, Ukrayna için güçlü güvenlik garantileri içeren adil ve kalıcı bir barışın gerekliliğini vurguladı.

Liderler, Ukrayna'da binlerce insanı enerjisiz bırakan saldırılara karşı bu ülkenin kendisini savunma kapasitesini güçlendirmenin gerekli olduğunu belirtti.

Dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmasına yönelik atılan adımlar ve kaydedilen aşamanın ele alındığı toplantıdan, Merz ve Macron'un ayrılmasının ardından Starmer ve Zelenskiy görüşmelere devam etti.

Zelenskiy ve Starmer, diğer Avrupalı liderlerle telefon görüşmesi yaparak son duruma ilişkin tarafları bilgilendirdi.

Liderler, kritik bir dönemeçte olunduğu konusunda fikirlerini belirtirken savaşı bitirmek için Ukrayna'ya desteği artırma, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı ise artırarak devam ettirme konusunda görüş birliğine vardı.