Liderler, İsrail ve İran Savaşı Hakkında Görüş Birliğine Vardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, İran'ın nükleer programı ve bölgedeki tırmanmanın önlenmesi üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Diplomatik çözüm vurgusu yapıldı.

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail ile İran arasında başlayan savaşı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer programı konusunda uzun zamandır var olan ciddi endişeleri ele alarak, tüm taraflara bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabilecek daha fazla tırmanmadan kaçınmaları çağrısında bulundu. Liderler, İsrail'in kendini savunma hakkını yineledi ve askeri eylemden ziyade diplomatik bir çözümün ilerlemenin yolu olduğu konusunda anlaştılar." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Fatima:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 4 haftada 521 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsapp'ta bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Bayern Münih'ten Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
İran saldırıya geçti! Tel Aviv'den canlı yayın

İran İsrail'e karşı saldırı başlattı! Tel Aviv'den canlı yayın
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.