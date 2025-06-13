Liderler, İsrail ve İran Savaşı Hakkında Görüş Birliğine Vardı

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Friedrich Merz, İsrail ile İran arasında başlayan savaşı ele aldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, İran'ın nükleer programı konusunda uzun zamandır var olan ciddi endişeleri ele alarak, tüm taraflara bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabilecek daha fazla tırmanmadan kaçınmaları çağrısında bulundu. Liderler, İsrail'in kendini savunma hakkını yineledi ve askeri eylemden ziyade diplomatik bir çözümün ilerlemenin yolu olduğu konusunda anlaştılar." denildi.