"Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım" Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi - Haberler

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"Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım" Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi

ANKA - Güncel
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'Liderim Sayın Bahçeli'ye Sadık Kalacağım' Açıklamasıyla MHP'den İstifa Eden Milletvekili Baki Ersoy MHP'ye Yeniden Üye Olmaya Davet Edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım” sözleriyle MHP’den nisan ayında istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım" sözleriyle MHP'den nisan ayında istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 16 Nisan 2022 tarihinde MHP'den istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partiye yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrıldığını duyurdu. Yalçın'ın, konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır."

EKONOMİYİ ELEŞTİRMİŞTİ

Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor" sözlerinin ardından kesin çıkarma cezası istemiyle 5 Nisan 2022 günü MHP Disiplin Kuruluna sevk edilmiş, 16 Nisan 2022 tarihinde ise istifa etmişti. Ersoy, istifasının ardından; "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

ANKA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy Güncel Haberler

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