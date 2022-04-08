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Lider, Gemlik Maçına Hazır

Bültenler - Güncel
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Lider, Gemlik Maçına Hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 27'nci hafta maçında deplasmanda oynayacağı Akran Gemlik Basketbol maçının hazırlıklarını Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Akran Gemlik Basketbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanın ardından tamamladı.

Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda Gemlik maçı özelinde hücum ve savunma setleri üzerinde duruldu. Antrenman şut çalışmasının ardından sona erdi. Karşılaşma 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak ve Manisa TV'den de canlı yayınlanacak.

Bültenler / Güncel

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Güncel, Haberler

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