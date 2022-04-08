Lider, Gemlik Maçına Hazır

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Akran Gemlik Basketbol Takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanın ardından tamamladı.

Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda Gemlik maçı özelinde hücum ve savunma setleri üzerinde duruldu. Antrenman şut çalışmasının ardından sona erdi. Karşılaşma 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'da oynanacak ve Manisa TV'den de canlı yayınlanacak.

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