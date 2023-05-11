Lice'de Operasyon: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 579 personelin katılımıyla 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Operasyonu' başlatıldığını ve ilk gün yaşanan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Operasyonu' başlatıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 579 personel görev aldı. İHA ve SİHA destekli operasyonun ilk gününde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 AK-47 piyade tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 1 Ekim 2023'e kadar devam etmesi planlanan Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonlarıyla, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularının da yer alacağı 9 bin 222 operasyon gerçekleştirilecek.