Lice'de 2 metre karla mücadele

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde yolları kardan kapanan kırsal Akçabudak ve Ulucak mahallelerine, ulaşımın yeniden sağlanması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

Lice ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği kırsal Akçabudak ve Ulucak mahallelerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için tünel açıp, ilerleyerek çalışmalarını sürdürüyor.