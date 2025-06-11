Libyalılar Gazze'ye ilerleyen Mağrib Direniş Konvoyu'nu başkent Trablus'ta coşkuyla karşıladı

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Libyalılar Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu'nu Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda coşkuyla karşıladı.

Libyalılar Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu'nu Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda coşkuyla karşıladı.

Mağrib Direniş Konvoyu'nun Trablus'tan geçeceği haberini alan çok sayıda Libyalı, Libya ve Filistin bayraklarıyla Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'dan aktivistlerin bulunduğu kafileden sembolik olarak bir grup aracın meydana ulaşmasıyla karşılama töreni Gazze'ye destek gösterisine dönüştü.

"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Nerede, nerede! Arap halkları nerede" ve "Filistin özgürdür, siyonistler defolun" sloganları atan Libyalı göstericiler, "Çocukların ölmesine hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Libyalılar konvoydakilere baklava, su ve meyve suyu ikram etti.

Konvoyun Şehitler Meydanı'na uğrayan küçük kısmı, Tacura kentine doğru yoluna devam eden ana kafileye dahil olmak üzere alandan ayrıldı.

Mağrip Direniş Konvoyu dün Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Konvoy dün Libya'daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Konvoy Mısır'a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire'ye gelen çok sayıda aktivistin de kafileye dahil olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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