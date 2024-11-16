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Libyalılar, Gazze'deki Soykırıma Destek Veren AB Ülkelerini Protesto Etti

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Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen protestoda, Avrupa Birliği ülkeleri ve İsrail'e yönelik eleştiriler öne çıktı. Libyalılar, Gazze'deki insani kriz karşısında BM ve diğer ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Libyalılar, bir yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e Avrupa ülkelerinin verdiği desteği protesto etti.

Başkent Trablus'un Tacura bölgesinde Avrupa Birliği (AB) Libya Misyonu binasının bulunduğu yerleşke önünde düzenlenen eyleme Libya ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda Libyalı katıldı.

İsrail'e destek veren AB ülkelerinin protesto edildiği eylemde, "Yüz karası AB" ve "AB, Gazze'de soykırımı savunuyor" yazılı dövizler ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hamas liderleri İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar'ın fotoğrafları taşındı.

Gösteriyi organize edenlerden Zliten Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tarık ed-Daub, burada yaptığı açıklamada, bazı AB ülkelerinin Filistin ve Lübnan halkına karşı yürüttüğü yasa dışı savaşta İsrail'e verdiği desteği protesto ettiklerini söyledi.

Libya sivil toplumunun Gazze'de giderek daha da kötüleşen insani koşulları endişeyle takip ettiğini kaydeden Daub, Filistin ve Lübnan'da hastane ve okulların bombalanmasının savaş suçu olduğunu ifade etti.

Libyalı yetkililere "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerin gözden geçirilmesi" çağrısı

Daub, Birleşmiş Milletleri (BM) "uluslararası hukuk doğrultusunda İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmak için acil ve pratik önlemler almaya" çağırdıklarını aktardı.

"Fransa, İtalya ve Almanya dahil İsrail'e silah sağlayan AB ülkeleri hakkında bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını ve bu ülkelerin savaş suçlarına dolaylı katılımlarından sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz." diyen Daub, Arap ve İslam ülkelerinden de İsrail'in durdurulması için sorumluluk almalarını istedi.

STK'lar olarak Libyalı yetkililere "İsrail'i destekleyen AB ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunduklarını söyleyen Daub, "Libya halkının Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini de teyit ediyoruz." dedi.

Eylem sırasında ayrıca Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım toplandı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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