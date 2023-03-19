Libyalı yetkililerden, Tunus Cumhurbaşkanı'nın El-Buri petrol sahasının paylaşılması çağrısına tepki

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in El-Buri petrol sahasının paylaşılması yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

Avn, basına yaptığı açıklamada, El-Buri petrol sahasıyla ilgili meselenin Uluslararası Adalet Divanı tarafından karara bağlandığını belirtti.

Tarafların da bu durumu kabul ettiğine ve böylece Libya ile Tunus arasındaki deniz sınırlarının belirlendiğine işaret eden Avn, bu açıklamalara verilecek yanıtın Libya devletinin en yüksek kademelerinden gelmesi gerektiğini kaydetti.

Libya'nın doğusunda bulunan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi Enerji Komitesi Başkanı İsa el-Ureybi de "Komite, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in El-Buri petrol sahası ve kıta sahanlığı hakkındaki açıklamalarını resmi bir yanıt hazırlamak üzere inceleyecektir." dedi.

Ureybi, "Libya halkına ait olan Libya'nın zenginliklerine herhangi bir koşul veya gerekçeyle dokunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Petrol Faaliyetleri Kurumunu ziyareti sırasında, ülkesinin El-Buri petrol sahasından çok küçük bir miktar dışında bir şey elde etmediğini ve sahanın Libya ile aralarında eşit olarak paylaştırılması çağrısında bulunmuştu. Said, sahanın Tunus'un tüm ihtiyaçlarını ve daha fazlasını karşılayabileceğini vurgulamıştı.

Akdeniz'deki en büyük petrol ve doğal gaz sahalarından olan El-Buri, Libya kıyılarının 120 km kuzeyinde yer alıyor.

Uluslararası Adalet Divanı, Şubat 1982'de Libya ile Tunus arasında anlaşmazlık bulunan kıta sahanlığı konusunda oy çoğunluğuyla Libya lehine karar almıştı. Tunus, 1985'te Uluslararası Adalet Divanı'ndan kararın yeniden gözden geçirilmesini istemiş ancak talebi reddedilmişti.