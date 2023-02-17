Libyalı yetkililer, devrimin 12'nci yılı münasebetiyle birlik ve uzlaşı çağrısı yaptı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede ulusal birlik ve uzlaşıyı sağlayarak devrimin taçlandırılması çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ülkede ulusal birlik ve uzlaşıyı sağlayarak devrimin taçlandırılması çağrısında bulundu.

Dibeybe ile Menfi, Libya devriminin 12'nci yıl dönümü münasebetiyle Facebook sayfalarından yazılı açıklama yayımladı.

Menfi açıklamasında, iktidarın barışçıl yollarla el değiştirmesi ve geçiş döneminin bağımsız ve şeffaf seçimler kanalıyla sona ermesi konusunda ısrarcı olduklarını kaydetti.

Menfi, "Devrimin taçlandırılması; kalıcı istikrara ve arzu edilen refaha ulaştıracak ulusal uzlaşı, birlik ve hoşgörüyle mümkün olur." ifadesini kullandı.

Dibeybe ise devrimin, körü körüne intikam peşinde koşmak ve ülkeyi yok etmek için değil gidişatı düzeltmek ve kalkınma ile adalete doğru ilerlemek için yapıldığını vurguladı.

Libya'nın yabancılara hibe edilmeyeceğini, taksim planlarına av olmayacağını ya da makamlarını bırakmaya yanaşmayanlara terk edilmeyeceğini kaydeden Dibeybe, "Daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için aklın sesine kulak vermenin zamanı geldi. Devrim ise siyasi anlaşmazlıkların ve savaşların tükettiği vatanın yeniden hareket noktası olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya'ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreci ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemini kapatmıştı.

Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona ermişti.

Libya'daki seçim çıkmazı

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM), mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresi 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2022'de ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş; 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi çifte vatandaşlığı olanlar ile askerlerin, Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığının engellenmesini isterken, TM buna izin verilmesinde ısrar ediyor.