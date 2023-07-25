Libyalı üniversite öğrencisi Türkiye'den birincilikle mezun oldu

Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni, bu yıl Ülker Sports Arena'da yapıldı. 23'üncü dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi'nden, 8 fakülte ve 2 yüksekokuldan mezun olan 5 bin 500 öğrenci, kep atma gururu yaşarken, 10 binden fazla aile de çocuklarının heyecanına ortak oldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Mütevelli Heyet Üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Beşkese ve Prof. Dr. Tunç Bozbura'nın yanı sıra öğretim üyeleri, akademisyenler de katıldı.

KANAVİÇE İŞLEYEN YENİ FİNANSÇI

2022-2023 eğitim-öğretim döneminin okul birincisi, 23 yaşındaki Libyalı Noor Sagar oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olan Sagar, bilgisayar mühendisi bir baba ve Fransızca öğretmeni bir annenin üç çocuğundan biri. Çocukluğu doğup büyüdüğü Libya'da geçen Sagar, şimdi geleceğin finansçısı olmaya hazırlanırken, Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu ve kendisini hiçbir zaman yabancı gibi hissetmediğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ YABANCI HİSSETMİYORUM"

Sagar, konuşmasına şöyle devam etti:

"8'inci sınıfa kadar Libya'da öğrenim gördüm, ardından bir süreliğine Londra'ya taşınıp orada okudum. Bahçeşehir Üniversitesi'ne gelmeden önce de Libya'ya dönüp eğitimime orada devem ettim. BAU'yü tercih etmemin birçok sebebi var. Öncelikle üniversitenin çok geniş bir uluslararası öğrenci ağı var. Diğer Türk üniversiteleri ile kıyasladığımızda hem iş bulma hem de bilinirlik açısından bana avantaj sağlayacağını düşündüğüm için özellikle burayı tercih ettim. Türkiye'de hem kültür hem de sosyal hayat açısından çok iyi hissediyorum. İnsanlarıyla, doğasıyla çok sıcak bir ülke; burada kendimi yabancı hissetmediğim için eğitim hayatımın devamında özellikle Türkiye'yi istedim" dedi.

Türkiye'de olduğu yıllarda fırsat buldukça gezdiğini söyleyen Sagar, uzun yıllar kanaviçe, kasnak örgüsü ve el işiyle ilgilendiğini ve bu uğraşın ona keyif verdiğini belirtirken giysilere ya da farklı kumaşlara da işleme yapmaktan zevk aldığını, iş yaşamının yanında bu hobisine devam edeceğini söyledi.

Aynı zamanda BAU'da Libya'nın ülke temsilcisi olan Sagar, hedefinin, Türkiye'de iş bulup, çalışma hayatında kendisini denedikten sonra hangi alanda yüksek lisans yapacağına karar vermek olduğunu söyledi. Sagar, "Kendimi keşfetmeye ihtiyacım var. Bu da çalışma hayatının içindeyken olacak. Sonrasında başka bir ülkeye de gidebilirim" dedi. Sagar, ailesinin de kendisine çok destek olduğunu, hayatıyla ilgili sosyal ve kişisel kararlar alma noktasında onu her zaman özgür bıraktıklarını söyledi.

"BAŞARI ZOR DEĞİL"

Fakültesinde derece almayı beklediğini ama üniversite birinciliğinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Sagar, "Aslında fakülte birincisi olabilirim diyordum ama okul birincisi olmayı beklemiyordum; okul birincisi olmak benim için de sürpriz oldu, çok mutlu oldum. Genel olarak çalışkan bir insanım ama birinci olmak için değil de kendimi geliştirmek için çalışıyordum. Mezun olduğum bölümle alakalı sektörde çalışma hedefindeyim. Deneyim kazandıktan sonra yoğunlaşacağım konuyla alakalı yüksek lisans yapacağım. ve tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; çok çalışırsanız başarı mutlaka gelecektir" şeklinde konuştu.

"ASLA PES ETMEYİN"

Konuşmasına, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü, üniversitemizin 25'inci yılı. Nice 100 yıllara, nice 25 yıllara" diyerek başlayan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yeni mezun gençlere tavsiyeler verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Asla bırakmayın ve pes etmeyin. Azim ve kararlılığınız, sizi başarıya götürecek. Örnek görmek isterseniz Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bakmanız yeterlidir. Bizler BAU yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler, 25 yıl boyunca durmadan çalıştık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sözümüz, ilk 500'e girme hedefiydi. 374'üncü sıraya kadar yükseldik. Başta rektörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

'Bilimin aydınlığından, kültür ve medeniyetin gücünden ayrılmayın' diyen Yücel, konuşmasını, "Yeni hayat okulunuzda sizlere başarılar diliyorum. Ne olursa olsun özgürlüğünüzden taviz vermeyin. Özgürlük, sizin en büyük zenginliğinizdir. Mesleğiniz ne olursa olsun yapay zekadan yararlanın. Yapay zekanın esiri değil, onun sahibi olun. Her zaman olduğu gibi hayat okulunda da destekçiniz Bahçeşehir Üniversitesi olacaktır. Okulunuzla iletişimi koparmayın" şeklindeki sözlerle sonlandırdı.

"SİZLERE İNANCIMIZ TAM"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise yeni mezun gençlere, "Sizler, üniversitemizde aldığınız kaliteli ve evrensel eğitimle bundan sonraki hayatınızda çok daha büyük işler başaracaksınız. Sizlere inancımız tam" diye seslendi. "Güzel hayallerle geldiğiniz bu seçkin kurumda, aldığınız nitelikli eğitim sürecinde her biriniz büyük emek verdiniz ve başardınız" diyen Karadeniz, "Sizler bizlerin gurur kaynağı, ailelerinizin medarı iftiharısınız. Geleceğin liderleri sizlersiniz. Sizi her zaman sevgiyle, mutlulukla ve gururla takip edip destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'ye kazandıracakları nitelikli araştırmacılara imkan sağlamak amacıyla 100 doktora bursu programı oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Karadeniz, "Ulu Önder Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü, bizim için her zaman yol gösterici olmuştur. Unutmayınız ki sizlerin de Atamızın gösterdiği bu yoldan başka bir yola ihtiyacınız yoktur. Bilimin ışığında nice başarılara imza atmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı.

17 yaşındayken Bahçeşehir Üniversitesi'ne öğrenci olarak gelen, şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Yücel Batu Salman, "BAU bayrağını, bu ailenin ferdi olarak dünyanın her yerinde dalgalandıracağınıza inancımız sonsuz. Ailemiz genişleyerek büyüyor. Atatürk'ün öğretilerinden vazgeçmeden dürüst, çalışkan bireyler olmanızı dilerim" şeklinde konuştu.

ALTIN BEYİN ÖDÜLÜ SAGAR'A

Üniversitenin 23'üncü dönem mezunlarından dereceye girenlere diplomalarını Rektör Karadeniz takdim etti. Bu yılın birincilik ödülünü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans bölümünden Libyalı Noor Sagar alırken ikincilik Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden Eman Shanou'nun oldu. Üçüncülüğü ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj bölümünün ilk mezunlarından Mehmet Berk Güneş ile Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden Nur Elif Özay paylaştı.

Sagar, Altın Beyin ödülünü Rektör Karadeniz'in elinden alarak üniversite birincilerinin isimlerinin bulunduğu mezuniyet kütüğüne kendi isminin plakasını çaktı. Fakültelerde ilk üçe girenlere ise diplomalarını Rektör Karadeniz ve fakülte dekanları verdi.