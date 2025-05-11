Libyalı Öğrenciler Türkiye'deki Üniversitelere Yoğun İlgi Gösteriyor

Libya'daki başarılı öğrenciler iki ülke arasındaki kültürel yakınlık, ulaşımın kolaylığı ve Türk üniversitelerinin kalitesi gibi pek çok sebeple üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyor.

Başkent Trablus'ta dün düzenlenen Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 11 üniversite tanıtıldı. Fuarda Libyalı öğrenciler, üniversite temsilcileriyle görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgi aldı.

Libyalı öğrenciler, AA muhabirine, Türkiye'de üniversite okumak istemelerinin sebeplerini ve Türk üniversitelerinin kendileri açısından avantajlarını anlattı.

Lise son sınıf öğrencisi Ahmed Tarık er-Ris, Fuarda çok sayıda üniversite hakkında bilgi aldığını ve Türkiye'de üniversite okumak istemesinin birden fazla sebebi olduğunu söyledi.

Türkiye ile Libya arasındaki ulaşım kolaylığı

Libya ile Türkiye arasında ulaşımın kolay olduğunu dile getiren Ris, "Herhangi bir aktarma yapmadan tek bir seyahatle Türkiye'ye gidebiliyorsunuz. İkinci sebep; Türk kültürünün Libya kültürüne yakınlığı. Türkiye, Libya gibi çoğunluğu Müslüman bir ülke. Tüm bunlar beni Türkiye'de üniversite okumam için teşvik eden sebepler." ifadelerini kullandı.

Libya'nın Sabrata kentinde Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Mahmud Ali, lise eğitimini Türkiye'de tamamladığını ve Tıp eğitimini de Türkiye'de almak istediğini söyledi.

Libya'daki mevcut durum nedeniyle üniversitelerin sürekli eğitime ara verdiğini ve bu durumun öğrencileri olumsuz etkilediğini söyleyen Ali, "Öncelikle Türkçe biliyorum, Türklerle yaşamayı tercih ederim. Ülkemin vatandaşları ile yaşamayı küçük görmüyorum. Ancak Türklerin yaşamında disiplin var ve ben disipline aşık biriyim." diye konuştu.

Türkiye'de okuduğu lisenin özel bir lise olmamasına rağmen her türlü imkana sahip olduğunu, akıllı tahta ve interneti kullanabildiklerini ifade eden Ali, Türk üniversitelerinin imkan ve kalitesinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki üniversiteler Libya'dakilere göre kaliteli

Lise son sınıf öğrencisi İlyas Harişa, Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı'nı ramazan ayında duyduğunu ve üniversiteler hakkında bilgi almak için Fuara geldiğini söyledi.

Fuarda 10'un üzerinde üniversite ve çok sayıda bölüm hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Harişa, "Türkiye'deki üniversitelerin kalitesi Libya'dakilere göre tabii ki daha iyi, karşılaştırma yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Trablus Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Siraceddin Hender ise Fuarın Libyalı öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu, birçok Türk üniversitesi hakkında bilgi alma imkanı bulduğunu belirtti.

Türkiye, kardeş ülke ve kültürel olarak Libya kültürüne yakın

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almak istediğini söyleyen Hender, "Öncelikle Türkiye kardeş ülke ve kültürel olarak Libya kültürüne yakın. Libya'daki durum ise malumunuz, Allah bir an önce (Libya'yı) içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı nasip etsin." dedi.

Lise son sınıf öğrencisi Hüseyin el-İmari ise Türkiye'de köklü, sıralama olarak iyi dereceleri olan üniversiteler olduğunu belirtti.

İmari, Libya ile Türkiye arasındaki ulaşımın kolay olmasının da Türk üniversitelerini tercih sebebi olduğunu vurguladı.