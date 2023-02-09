Libyalı heyetten Türk Başkonsolosluğuna başsağlığı ve dayanışma ziyareti Güncel Haberler Libya'nın Misrata kenti yöneticileri, Türkiye'nin güneyini vuran yıkıcı depremin kurbanları için Türk Başkonsolosluğuna başsağlığı ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Libya'nın Misrata kenti yöneticileri, Türkiye'nin güneyini vuran yıkıcı depremin kurbanları için Türk Başkonsolosluğuna başsağlığı ve dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Misrata Belediye Meclisinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, kent yöneticilerinden oluşan heyetin ziyaret sırasında Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Fatih Uğurlu'ya depremin kurbanları için başsağlığı ve dayanışma dileklerini ilettiği belirtildi. Yaralılara acil şifalar dileyen Libyalılar, Türkiye'de afet sonrası güvenli ortamın oluşturulması temennisinde bulundu. Heyette, Misrata Belediye Başkanı, Belediye Meclisi üyeleri, Misrata Emniyet Müdürü, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (STK), belediyenin dışişleri ofisi yetkilileri ve kentin ileri gelenlerinin bulunduğu belirtildi. AA muhabirine dün konuşan Libya'nın Ankara Büyükelçisi Mustafa el-Kuleyb, depremin yaralarının sarılmasına katkıda bulunabilmek amacıyla Türkiye'deki ilgili kurumlarla iletişim halinde olduklarını söylemişti. Kuleyb, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için??????? Türkiye'ye insani yardım malzemeleri göndereceklerini söylemişti. Kaynak: AA / Güncel Misrata Türkiye Libya Güncel Haberler

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