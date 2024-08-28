Üye Girişi
Haberler

Libyalı gazetecilere görsel habercilik eğitimi verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Görsel Habercilik Etkileşim Programı'nın kapanış ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Törende, Libyalı gazetecilere eğitim verildi ve sertifikaları takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen törenin açılış konuşmalarını, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi Genel Müdürü Mohamed Juma Ali Abu Helga yaptı.

Öztürk, konuşmasında, köklü bir kurum olan AA'nın tecrübeli çalışanlara sahip olduğunu belirterek, eğitimin verimli geçtiğini umduğunu dile getirdi.

Libyalı gazetecileri misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Öztürk, AA'nın zaman zaman eğitimler, ortak projeler ve işbirlikleriyle dünyanın dört bir yanından gazetecileri ağırladığını vurguladı.

Öztürk, eğitim alan gazetecilerle bir gün tekrar karşılaşmayı umduğunu söyledi.

Abu Helga da, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın, gelecekte yapılacak işbirlikleri için mükemmel bir başlangıç olduğunu belirten Abu Helga, katılımcıların eğitimden memnun kaldıklarını söyledi.

Abu Helga, medya aracılığıyla gerçeklerin kamuoyuna ulaştırılmasının önemine de değindi.

Konuşmaların ardından gazetecilere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansı Libya Dış Politika Medya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir?
title