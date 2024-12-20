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Libya ve Türkiye Arasındaki Güçlü İşbirliği Vurgusu

Libya ve Türkiye Arasındaki Güçlü İşbirliği Vurgusu
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Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Trablus Medya Günleri Forumu'nda Türkiye ile ülkesi arasında mevcut güçlü işbirliğini ifade etti ve Anadolu Ajansı'nın (AA) medyadaki rolünü öne çıkardı.

Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi, Trablus Medya Günleri Forumu'nda ülkesi ile Türkiye arasında güçlü bir işbirliği olduğunu belirtti.

İletişim Bakanı Lafi, başkent Trablus'ta düzenlenen ve Anadolu Ajansı (AA) ile TRT'nin de atölye çalışmaları ile tecrübe paylaşımı yaptığı forumda AA muhabirine açıklamada bulundu.

AA'nın Trablus Medya Günleri Forumu'na katılımından çok mutlu olduklarını kaydeden Lafi, "AA'nın sunduğu eğitimlere Libyalı gençlerin katılımı önemliydi. Türkiye hükümeti ile aramızda güçlü bir işbirliği var; özellikle İletişim Başkanlığı ve medya kuruluşları ile işbirliğimiz çok güçlü."

Lafi, AA'nın bölgedeki önemli haber ajanslarından biri olduğunu belirterek "AA muteber bir haber ajansı, bir kitlesi, duruşu ve standartları var. Habercilik alanında bölgedeki önemli kuruluşlardan biri." ifadelerini kullandı.

"AA, Libya'daki seçkin yabancı kuruluşlardan biri"

Libya Dışişleri Bakanlığı Dış Basın Ofisi Müdürü Bedir Şinibe de AA'nın Trablus Medya Günleri Forumu'nda atölye çalışmaları ile Libyalı gazetecilik bölümü öğrencilerinin bilgi ve yeteneklerinin artmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Şinibe, AA'nın atölye çalışmalarına katılımının güçlü olduğunu ve katılımcılar üzerinde güzel etki bıraktığını ifade ederek şunları kaydetti:

"AA, Libya'daki seçkin yabancı kuruluşlardan biri. Biz, Libya Dışişleri Bakanlığı Dış Basın Ofisi olarak uluslararası kuruluşların çalışmalarını gözlemliyoruz ve AA gerçeğin aktarılmasına önem veren en önde gelen kuruluşlardan biri, teyitli haber yapıyor."

AA'nın Libya'daki örnek uluslararası medya kuruluşlarından biri olduğunu ve tüm profesyonelliğiyle Libya haberlerini aktardığını kaydeden Şinibe, AA'nın tecrübesinin Libya sahasında çalışan tüm uluslararası medya kuruluşlarına örnek teşkil edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın forumdaki habercilik atölyeleri büyük ilgi gördü

Libya'da düzenlenen Trablus Medya Günleri Forumu'nda, AA'nın "haberciliğin temel konuları" ile ilgili atölye çalışmaları, ülkedeki medya mensupları ve gazetecilik bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi görmüştü.

Forumdaki atölye çalışmalarında, AA Haber Akademisi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, "haberciliğin temel ilkeleri" konusunu ele almış, AA Teyit Hattı Müdürü Ömer Faruk Görçin "dijital çağda dezenformasyondan korunma yöntemleri" konusunu anlatmıştı.

AA Siber Güvenlik Müdürü Murathan Ok, "bireyler için siber güvenlik" konusunu, AA Ankara Haberleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz Güldaş da "özel habercilik" konusunda tecrübelerini paylaşmıştı. Foruma, AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat da katılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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