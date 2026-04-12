Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Sudan Dışişleri Bakanı'yla "Libya'daki Sudanlı mültecilerin durumunu" görüştü

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile Libya'daki Sudanlı mültecilerin durumunu görüştü.

Başkanlık Konseyi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Menfi, Sahra-Sahel Devletleri Topluluğunun (CEN-SAD) Libya'daki merkez binasının yeniden açılışı için Trablus'ta bulunan Sudan Dışişleri Bakanı Salim'i kabul etti.

Görüşmede, Sudan'daki mevcut krizin sonuçlarının yansımaları çerçevesinde Libya'daki Sudanlıların durumu ve Sudanlı mülteci sorunu ele alındı.

Salim, Libya'nın hem devlet olarak hem halk olarak Sudan halkına sağladığı insani yardım ve destekten dolayı takdirlerini ifade etti.

Menfi ise Libya'nın Sudan'daki kardeşlerine destek olma ve iki ülke halkı arasındaki tarihi kardeşlik bağlarını yansıtacak şekilde ortak işbirliği yollarını pekiştirecek her türlü girişime katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Mart 2026 verilerine göre, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'daki çatışmalardan kaçarak Libya'ya giriş yapan Sudanlı sayısının 555 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.