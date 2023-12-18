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Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı

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Libya Ulaştırma Bakanlığı ve İtalya Sivil Havacılık Kurumu, hava taşımacılığında işbirliğine yönelik iki anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, seferlerin yeniden başlatılmasını kolaylaştıracak ve sivil havacılık personelinin verimliliğini artıracak.

TRABLUS, 18 Aralık (Xinhua) -- Libya Ulaştırma Bakanlığı ve İtalya Sivil Havacılık Kurumu, hava taşımacılığında işbirliğine yönelik iki anlaşma imzaladı.

Libya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Pierluigi Di Palma ve Libya Ulaştırma Müsteşarı Khaled Swesi, Pazar günü Trablus'ta bir hava taşımacılığı anlaşması ile bir teknik işbirliği mutabakatı imzaladı.

Açıklamaya göre, hava taşımacılığı anlaşması Avrupa ile Libya arasında seferlerin yeniden başlatılmasını kolaylaştırırken, sivil havacılık kurumları arasındaki teknik işbirliği mutabakatı ise sivil havacılık personelinin verimliliğini artırmaya katkıda bulunacak.

Libya ile İtalya arasındaki direkt uçuşlar yaklaşık 10 yıllık aradan sonra Eylül ayı başlarında yeniden başlatılmıştı.

Avrupa Komisyonu, 2014'ün Aralık ayında güvenlik gerekçelerini öne sürerek Libyalı tüm havayolu şirketlerinin Avrupa Birliği hava sahasında faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

ulaştırma bakanlığı İtalya Libya Haberler

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