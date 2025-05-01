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Libya ve Irak Arasında Tarihi İlişkilerin Güçlendirilmesi

Libya ve Irak Arasında Tarihi İlişkilerin Güçlendirilmesi
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Libya Dışişleri Bakan Vekili Tehir el-Baur ile Irak Başbakan Yardımcısı Muhammed Ali Temim, Trablus'ta bir araya gelerek iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri güçlendirme yollarını görüştü.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tehir el-Baur ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Temim, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in mayıs ayı ortasında Bağdat'ta düzenlenecek 34. Arap Birliği Zirvesi için Libya Başkanlık Konseyi Başkanı'na gönderdiği resmi davet mektubunu teslim etti.

İkili, Libya ile Irak arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha geniş ufuklara taşınmasının yollarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Libya ve Irak'ın karşılıklı çıkarlarına hizmet edecek şekilde ortak ilgi alanlarında koordinasyon ve istişarenin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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