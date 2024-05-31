Libya ve BAE Ekonomik İşbirliğini Geliştirmek İçin Görüştü

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansına katılmak için Çin'de bulunan Dibeybe ile Al Nahyan, başkent Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomi ve kalkınma alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Dibeybe ile Al Nahyan ayrıca, Libya'da istikrarın sağlanması ve seçimlere gidilmesine yönelik Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası çabaların desteklenmesi konusunu değerlendirdi.