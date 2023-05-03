Libya ve ABD, askeri ilişkileri geliştirmeyi görüştü

Libya ve ABD'li yetkililer askeri ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ile ABD'nin Libya'daki Savunma Ataşesi Deniz Albay Mark Amblum başkanlığındaki Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir heyet Libya'nın başkenti Trablus'ta dün bir araya geldi.

Görüşmede Libya ve ABD orduları arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad, ABD Afrika Komutanlığı'nın (AFRICOM) ülkesindeki çalışmalarından övgüyle söz etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin sözde Genelkurmay Başkanı Abdurrezzak en-Nazuri 2 Mart'ta, AFRICOM Komutanı General Michael Langley'in ev sahipliğinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Afrika Savunma Şefleri Sempozyumu'nda bir araya gelmişti.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da ABD'nin, Libya'daki tarafların ülkedeki askeri kurumları birleştirme çabalarını takdirle karşıladığı belirtilmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucu Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.