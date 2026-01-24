Libya Savunma Bakan Vekili ile ABD'nin Afrika kıdemli danışmanı askeri işbirliğini görüştü

Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, ABD'nin Afrika kıdemli danışmanı Massad Boulos ile iki ülke arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zubi, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Trablus'ta bulunan Boulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, Libya ve ABD arasında savunma ve güvenlik konularında askeri işbirliğini ve ortak koordinasyonu geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Libya'nın belirlediği çerçevede askeri kurumların inşa sürecini ilerletmeye katkıda bulunacak şekilde, eğitim ve kapasite geliştirme programlarının desteklenmesi ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile koordinasyonun güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.