Haberler

Libya Savunma Bakan Vekili ile ABD'nin Afrika kıdemli danışmanı askeri işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, ABD'li danışman Massad Boulos ile askeri işbirliğini geliştirmek için bir araya geldi. Görüşmelerde eğitim ve kapasite geliştirme programları gündeme alındı.

Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi, ABD'nin Afrika kıdemli danışmanı Massad Boulos ile iki ülke arasında askeri işbirliğinin geliştirilmesini görüştü.

Libya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zubi, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Trablus'ta bulunan Boulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, Libya ve ABD arasında savunma ve güvenlik konularında askeri işbirliğini ve ortak koordinasyonu geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, Libya'nın belirlediği çerçevede askeri kurumların inşa sürecini ilerletmeye katkıda bulunacak şekilde, eğitim ve kapasite geliştirme programlarının desteklenmesi ve ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ile koordinasyonun güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
107 suç kaydı olan kadın hırsız, polis baskınında baza altında yakalandı

Bazayı kaldırdıklarında bu kadınla karşılaştılar
Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasında sezonun en erken golü atıldı

Galatasaray-Karagümrük maçında sezonun en erken golü atıldı
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Macron'un pilot gözlükleri bir kişiye çok kazandırdı