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Libya Ulusal Petrol Kurumu yeni başkanı görevine resmi olarak başladı

AA - Mohammed Alajami Ali Ertima - Güncel
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Libya Ulusal Petrol Kurumu yeni başkanı görevine resmi olarak başladı

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara'nın görevini resmi olarak teslim aldığını duyurdu.

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun yeni başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara'nın görevini resmi olarak teslim aldığını duyurdu.

UBH'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, 12 Temmuz'da Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu'nu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Mustafa Sanallah'ın yerine görevlendirilen Ferhat Ömer bin Kıdara'nın görevini kurumun başkent Trablus'taki merkezinde resmen devraldığı kaydedildi.

Ulusal Petrol Kurumu yönetim kurumları arasındaki Kabul ve Teslimat Komitesi Başkanı Mustafa es-Semmu'nun kabul ve teslim işlemlerini onayladığı ifade edildi.

Bin Kıdara, yaptığı basın açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine bugün başladığını belirtti.

"Görevimi kanunlara uygun olarak yaptığımı düşünüyorum." diyen Bin Kıdara, "Petrol Kurumu'nun başına geçmeme ilişkin karardan şüphe duyanlar yargıya başvursun. Yargı bu kararın hukuka aykırı olduğuna hükmederse kurumdan ayrılırım." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, 12 Temmuz Salı günü, Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu'nu yeniden oluşturma çalışmaları kapsamında Sanallah'ın yerine Ferhat Ömer bin Kıdara'yı görevlendirdiği bildirilmişti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu'nu 2015 yılından bu yana yöneten Sanallah, Petrol ve Gaz Bakanlığı'nın yazışmalarını dikkate almamak ve birden fazla kez gelir ve üretim bilgilerini gizlemekle suçlanıyordu.

Sanallah gün içerisinde yaptığı açıklamada, UBH'nin görev süresinin dolduğunu savunarak, görevden alınması yönündeki karara uymayacağını ifade etmişti.

AA / Mohammed Alajami Ali Ertima - Güncel

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