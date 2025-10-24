Libya Ulusal Ordusu'na Türkiye'de Komando Eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Ulusal Ordusu personelinin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntüler paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.