Libya Ulusal Ordusu'na Türkiye'de Komando Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Ulusal Ordusu'nun Türkiye'de aldığı komando eğitimine dair görüntüler paylaştı. Eğitimlerin Dağ Komando Okulu'nda devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Ulusal Ordusu personelinin Türkiye'de aldığı komando eğitiminden görüntüler paylaştı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Libya Ulusal Ordusu personeli, 8 Eylül 2025'te başlayan Komando Temel Eğitimi kapsamında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel