Haberler

Libya Ulusal Ordusu, Kaçırılan Nijer Vatandaşlarını Kurtardı

Güncelleme:
Libya'nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu, 16 ay önce kaçırılan Nijerli vatandaşları kurtarmak için özel bir operasyon düzenledi. Kaçırılanların sayısı tam olarak belirtilmemiş olsa da, bir video ile kurtarılan beş kişinin orduya ait askeri uçaktan indiği gösterildi.

TRABLUS, 25 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu, 16 ay önce Nijerli silahlı bir grubun kaçırdığı birden fazla Nijer vatandaşını kurtardığını duyurdu.

Ordunun Savaş Enformasyon Bölümü, cuma günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında Nijer sınırına yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki El-Katrun yakınlarında yasadışı bir silahlı grup tarafından kaçırılan Nijerlileri kurtarmak için özel bir operasyon düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada kurtarılanların tam sayısı belirtilmedi, ancak ekli videoda 5 kişinin orduya ait askeri uçaktan indiği görülüyor. Kurtarılan esirlerden biri, geçen yıl 21 Haziran'da Nijer'de faaliyet gösteren silahlı bir grup olan Adalet için Vatansever Cephe tarafından kaçırıldıklarını söyledi.

Adalet için Vatansever Cephe, Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u deviren 2023 darbesinin ardından iktidarı ele geçiren askeri konseye karşı çıkan bir isyancı hareket.

Kaynak: Xinhua / Güncel
