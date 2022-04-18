Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb'i kabulü

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb'in açıklaması CEZAYİR (AA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb görüşme sonrası açıklama basın mensuplarına açıklama yaptı.