Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de - Haberler

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

AA - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb'i kabulü Görüşmden detaylar Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb'in açıklaması CEZAYİR (AA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği...

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb'i kabulü

Görüşmden detaylar

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb'in açıklaması CEZAYİR (AA - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeyb, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Muradiye Sarayı'nda bir araya geldi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeyb görüşme sonrası açıklama basın mensuplarına açıklama yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Cezayir'de

AA / Güncel

cumhurbaşkanı, Cezayir, Libya, Güncel, Haberler

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