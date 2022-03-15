Libya tutuklu 32 Filistinli yasa dışı göçmeni serbest bıraktı - Haberler

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Libya tutuklu 32 Filistinli yasa dışı göçmeni serbest bıraktı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Libya tutuklu 32 Filistinli yasa dışı göçmeni serbest bıraktı

Filistin'in Trablus Büyükelçiliği, "yasal seyahat belgeleri bulunmadığı" için Libya'da tutuklanan 32 Filistinli vatandaşın serbest bırakıldığını duyurdu.

Filistin'in Trablus Büyükelçiliği, "yasal seyahat belgeleri bulunmadığı" için Libya'da tutuklanan 32 Filistinli vatandaşın serbest bırakıldığını duyurdu.

Elçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Muhammed Rahal, Filistinli yasa dışı göçmenlerin serbest bırakılması konusunda Libya makamları ile ortak çalışma yürüttü.

Açıklamada, büyükelçiliğin, Filistinlilerin serbest bırakılmasındaki çabalarından ötürü Libyalı yetkililere teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

Öte yandan, ülkenin farklı şehirlerinde gözaltına alınan Filistinlilerin yasal oturum statülerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Büyükelçi, Filistin, Tripoli, Libya, Güncel, Haberler

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