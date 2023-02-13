Libya, Türkiye ve Suriye'ye İki Uçak Dolusu Yardım Gönderdi
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TRABLUS, 13 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye göndermek üzere hazırladığı insani yardım malzemeleri Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda görülüyor, 12 Şubat 2023.
TRABLUS, 13 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye'ye göndermek üzere hazırladığı insani yardım malzemeleri Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda görülüyor, 12 Şubat 2023.
Libya hükümeti, büyük can kaybına yol açan depremlerin ardından, yıkımın etkileriyle başa çıkma çabalarına destek için Pazar günü Suriye ve Türkiye'ye yardım malzemeleriyle dolu iki uçak gönderdi. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel