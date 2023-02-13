Libya, Türkiye ve Suriye'ye 2 Uçak Dolusu Yardım Gönderdi

TRABLUS, 13 Şubat (Xinhua) -- Libya hükümeti, Suriye ve Türkiye'ye, yıkıcı depremlerin etkileriyle başa çıkabilmeleri için Pazar günü yardım malzemeleri taşıyan iki uçak gönderdi.

TRABLUS, 13 Şubat (Xinhua) -- Libya hükümeti, Suriye ve Türkiye'ye, yıkıcı depremlerin etkileriyle başa çıkabilmeleri için Pazar günü yardım malzemeleri taşıyan iki uçak gönderdi.

Libyalı yardım yetkilisi Gibril Shtewi Xinhua'ya yaptığı açıklamada "Yardım malzemelerinin yanı sıra 70'ten fazla sağlık, acil durum ve kurtarma personelini de Türkiye'ye doğru yola çıkan uçaklarla gönderdik" dedi.

Libyalı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde bugüne kadar 27 kişiyi enkaz altından çıkardı, 53 cansız bedene ulaştı ve 400'den fazla kişiye tıbbi yardım sağladı.

Libya hükümeti, Türkiye'deki yetkililere depremlerin yıkıcı etkileriyle başa çıkmalarında yardım etmek üzere 55 kurtarma ve güvenlik uzmanının yanı sıra dört arama köpeği de göndermişti.

Suriye ve Türkiye'de Pazartesi günü meydana gelen iki büyük depremde şimdiye kadar 30 binden fazla insan hayatını kaybetti, çok daha fazlası yaralandı.