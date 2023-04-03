Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, seçim yasalarının ivedilikle hazırlanmasını istedi

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, seçim kanunlarının bir an önce çıkarılmasını istedi.

Temsilciler Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Salih, 6+6 komisyonuna seçilen 6 üyeyle bir araya geldi.

Üyelere "başkanlık ve parlamento seçimlerinin icrası için ülkedeki 2 milyon 800 bin seçmenin iradesini gerçekleştirmeye olan inançlarıyla hareket etmeleri" gerektiğini söyleyen Salih, seçim kanunlarının ivedilikle hazırlanmasını istedi.

Salih, üyelere, ortak komisyonun diğer üyeleriyle bir araya gelmek konusunda acele edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ile kuracağı ortak komisyonun üyelerini 20 Mart'ta açıklamıştı.

Seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik, seçim yasalarını hazırlamak için Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyinin belirleyeceği 6'şar üyeden oluşan bir komisyon kurulmasını öngörüyor.