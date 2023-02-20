Libya'nın Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ve sağlık personeli ülkeye döndü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli Trablus'a döndü.

Havaalanında basına açıklama yapan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin çok duyarlı bir davranış sergilediğini söyledi.

Libya hükümetinin depremden bir gün sonra 4 farklı ekipten oluşan yaklaşık 100 kişiyi Türkiye'ye sevk ettiğini hatırlatan Yılmaz, Türkiye'ye gidenler arasında sivil ve askeri arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra izci grupları ve itfaiye ekiplerinin yer aldığını dile getirdi.

Büyükelçi Yılmaz, "Yaklaşık 2 hafta boyunca Antakya başta olmak üzere depremden zarar gören bölgelerde çalışma yürüten Libyalı arama kurtarma ekipleri bugün Trablus'a döndüler. Kendilerinin bu çalışmalar esnasında hayat kurtarma ve yaralıların tedavisi noktalarında sunduğu katkıları yakından takip ettik." dedi.

Ulusal Birlik Hükümeti ve yardımsever Libya halkına zor zamanda Türkiye'nin acısını paylaşmaları ve güçlü kardeşlik bağlarını gösteren destekleri vesilesiyle tekrar teşekkür ettiğini belirten Yılmaz, "Arama kurtarma ekiplerine görevlerindeki başarıları ve gösterdikleri dayanışmadan ötürü teşekkür belgelerini takdim ettik." diye konuştu.

Türkiye'den dönen Libyalı personeli Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın yanı sıra Libya Görev Grup Komutanı (LGGK) Tümgeneral Osman Aytaç, Libya tarafından ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammad el-Haddad ve Spor Bakanı Abduşşefig el-Cuveyfi ile diğer yetkiler karşıladı.