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Libya'nın Tunus sınırında çatışma çıktı

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Libya'nın Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı yakınlarında, hükümete bağlı güçler ile bölgedeki yerel milisler arasında çatışma yaşandı. Çatışmanın nedeni ve can kaybı bilgisi henüz açıklanmadı.

Libya'nın Tunus'a açılan Ras Cedir Sınır Kapısı yakınlarında, hükümete bağlı güçler ile bölgedeki yerel milisler arasında çatışma yaşandı.

Libya İçişleri Bakanlığından ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya hükümetine bağlı ortak güçlerin, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın güvenliğini sağlamak için bölgeye hareket ettiğini belirtti.

Hükümete bağlı ortak güçler ile Zuvvara kenti askeri meclisi milisleri arasında sınır kapısı yakınlarında çatışma çıktığını kaydeden yetkili, çatışmada herhangi bir can kaybı ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Çatışmanın, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Zuvvara Belediye Meclisi ve kentin önde gelenlerinin 25 Haziran'da yaptığı görüşmede varılan anlaşmanın uygulanması sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle çıktığını aktaran yetkili, sorunun ne olduğuna ise değinmedi.

Ras Cedir Sınır Kapısı'nın açılışı 2 kez ertelendi

Libya İçişleri Bakanlığı, kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ras Cedir Sınır Kapısı'na gönderilen güvenlik güçlerine 19 Mart'ta silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, ardından da sınır kapısının kapatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, Ras Cedir Sınır Kapısı'nın 13 Haziran'da acil insani ve diplomatik durumlar için kısmen, 20 Haziran'da da iki ülke vatandaşlarının geçişine tam olarak açılacağını açıklamış ancak gerekli işlemler henüz tamamlanmadığı için açılışın 24 Haziran'a ertelendiğini bildirmişti.

Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolu, 24 Haziran gecesi Zuvvara kentindeki silahlı milis güçler tarafından kapatılınca sınır kapısının açılışı tekrar ertelenmiş ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 25 Haziran'da Zuvvara Belediye Meclisi ve kanaat önderlerini kabul etmişti.

Görüşmede, Başbakan Dibeybe'nin ilgili kurumlara bölgede yarım kalan bazı istihdam projelerinin tamamlanması ve Ras Cedir Sınır Kapısı'na giden sahil yolunun açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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