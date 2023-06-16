Libya'nın tüm fuar alanları Türk şirketine geçti!

Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı ile Nobel Şirketler Grubu arasında tarihi bir anlaşma imzalandı. Almanya, Rusya ve Amerika'daki adımlarının ardından Libya'nın tüm fuar alanlarının işletmesini devralan Türkiye Merkezli Nobel Şirketler Grubu, faaliyet alanının 5 ülkeye yükseltti. Trablus, Bingazi ve Misurata başta olmak üzere Libya'daki tüm fuar alanlarının işletmesinin devralınmasına yönelik anlaşma İstanbul'da imzalandı.

Libya Hükümeti ve Türk şirket arasında yapılan protokole göre, Libya'daki tüm fuar alanlarını bundan böyle Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ile Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanlığı işletecek.

İMZALAR İSTANBUL'DA ATILDI

Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı, ülkesinde bulunan yerel şirketlerin organizasyonlarını gerçekleştirirken, Nobel Şirketler Grubu ise tüm yabancı ülke anlaşmalarından ve alanların işletilmesinden sorumlu olacak. Bu şekilde Libya'daki tüm fuar alanlarını ortak işletecek olan konsorsiyum, bugün (16 Haziran) İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nde (DEİK) düzenlenen törenle imza altına aldı.

ERDOĞAN VİZYONU VURGUSU

Libya Maliye ve Ticaret Bakanlığı adına Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanı Esam Abujella Aloul, Nobel Şirketler Grubu adına Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik'in imza attığı törene Libya hükümeti bakanlık ve büyükelçilik yetkilileri ile DEİK Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Muzaffer Karanfil de katıldı. Törende konuşan Nobel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bağın gelecek nesillere aktarılması vizyonu çerçevesinde, yapılan bu anlaşma çok önemli" diye konuştu. Türkiye'nin ihracatını arttırmak için daha nitelikli uluslararası fuarlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Çelik, ülke sınırları dışında, uluslararası fuar alanı işletmeciliği yapan ilk ve tek firmanın Nobel Group olduğunun altını çizdi.

ÇELİK'İN ISRARI BİZİ İKNA ETTİ

Erhan Çelik, "Bu konuda ilk adımı Rusya'da attık. 220 bin metrekarelik Ural Expo Uluslararası Fuar Alanı'ndan sonra rotamızı dünyanın Afrika'ya açılan kapısı Libya'ya çevirdik. Trablus Uluslararası Fuar Alanı için oturduğumuz masadan çetin pazarlıklar sonucu Libya'daki tüm fuar alanlarının hakları ile kalktık. Ülkemize, milletimize ve özellikle ihracatçılarımıza hayırlı olsun" dedi. Daha sonra söz alan Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanı Esam Abujella Aloul ise "Maliye ve Ticaret Bakanımız Türkiye'ye geldiğinde Sayın Çelik fuar alanları konusunda kendisiyle temaslara başlamış. Hatta Bakanımız Libya'ya döndüğü gün kendisi de Trablus'a gidip yeniden bir araya gelmiş. Onun bu inatçı, mücadeleci kişiliği ve 5 ülkede kurulu şirketleri ile yaptığı organizasyonlar bizi çok etkiledi. Ve işte, şimdi buradayız ve ortağız. İki ülkeye de hayırlı olsun!" açıklamasını yaptı.

İLK ALAN MAVİ VATAN

Nobel Expo, yılda 30'un üzerinde fuarın düzenlendiği Libya'ya Türkiye'den 6 fuar götürerek bu sayıyı ilk yılında yüzde 20 arttırmayı planlıyor. Nobel Group Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu'nun verdiği bilgiye göre; şirket başta mobilya olmak üzere yapı, gıda, tekstil, tarım ve otomotiv yan sanayi fuarları planlıyor. Bu arada açılacak olan ilk fuarın bulunduğu alana Türkiye'nin Akdeniz'deki hakimiyet alanına atıfta bulunularak yeni bir isim verilecek; Mavi Vatan! Şaroğlu bu değişiklilerin cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ve Libya'nın efsanevi ismi Ömer Muhtar ile süreceğini belirtti.