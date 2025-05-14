Libya'nın Trablus Şehrinde Ateşkes Sonrası Sessizlik ve Zarar Gören Bölgeler

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ateşkesin sağlandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışma bölgelerinde zarar gören araç, ev ve dükkanları görüntüledi.

Çatışmaların yoğunluklu yaşandığı Trablus'un Bin Aşur ve Feşlum Mahallelerinde çok sayıda aracın yandığı ve zarar gördüğü gözlemlendi.

Bazı işyerlerinin de yandığı, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğu ve camlarının kırıldığı, bazı bölgelerde ise alt yapının zarar gördüğü görüldü.

Trablus'ta sessizlik

Ateşkesin devreye girdiği öğle vaktinden bu yana silah ve patlama seslerinin durduğu başkent Trablus'ta sessizlik hakim durumda.

Bazı dükkan sahipleri kepenkleri açarken, bazı işyerleri hala kapalı.

Libya vatandaşlarının tümü normal hayata dönmese de ateşkes sonrasında vatandaşların şehirdeki hareketliliği dikkat çekiyor.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayısıyla kutlamıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) sivillerin bulunduğu tüm bölgelerde şartsız ateşkesin sağlanması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında bugün sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamıştı. Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.