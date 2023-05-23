Libya'nın Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, Fas'taki toplantılarına devam ediyor

Libya'da seçimlerin yasal çerçevesini hazırlamak üzere oluşturulan "6+6" komitesi, Fas'ın başkenti Rabat'taki görüşmelerine ikinci gününde devam ediyor.

Libya'da seçimlerin yasal çerçevesini hazırlamak üzere oluşturulan "6+6" komitesi, Fas'ın başkenti Rabat'taki görüşmelerine ikinci gününde devam ediyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi, bu yıl planlanan seçimlerin yasalarını oluşturmak üzere 22 Mayıs Pazartesi günü Rabat'ta toplantılarına başladı.

Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi üyelerinden, adını açıklamak istemeyen Libyalı bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) seçim yetkilisiyle toplantıda teknik konuların ele alındığını söyledi.

Söz konusu teknik görüşmelerde, bireysel seçim sistemi ve seçim listeleri gibi konuların konuşulduğunu aktaran yetkili, görüşmelerde kapalı ve açık listeler, çoğunluk sistemi, kadınlara tahsis edilecek sandalyeler ve iç göçmen konularının da tartışıldığını ifade etti.

Libyalı yetkili, 6+6 komitesinin bahsi geçen konuları hem kendi aralarında hem de BM'li yetkiliyle ele aldığını kaydetti.

Libya'da seçimler için anayasa değişikliği

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin 6'şar üyesinden oluşan Seçim Yasalarının Belirlenmesi Komitesi'nin, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı olarak kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapması planlanıyor.