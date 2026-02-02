Haberler

Libya'nın Nijer'e açılan sınır kapısına üç gün önce düzenlenen saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi

Libya'nın güneyindeki et-Tum Sınır Kapısı'na 'Güneyin Devrimcileri' adı verilen milis grup tarafından düzenlenen saldırıda 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı. Hafter güçleri, sınır kapısını yeniden kontrol altına aldı.

Libya'nın güneyinde Nijer'e açılan sınır kapısındaki Hafter'e bağlı güçlere milis bir grup tarafından üç gün önce düzenlenen saldırıda 3 askerin öldüğü belirtildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı Genel Komutanlık'tan yapılan açıklamada, Libya'nın Nijer'e açılan et-Tum Sınır Kapısı'na 31 Ocak'ta milislerin düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden askerler hakkında bilgi verildi.

Kendilerine "Güneyin Devrimcileri" adını veren milis grubun Hafter güçlerinin kontrolündeki sınır kapısına yönelik saldırısında 3 askerin öldüğü çok sayıda askerin de yaralandığı belirtildi.

Söz konusu Libyalı milis grup, 31 Ocak'ta Hafter güçlerinin kaçakçılık yaptığı iddiasıyla et-Tum Sınır Kapısı'na saldırıda bulunup bu sınır kapısını kontrolü altına aldığını duyurmuştu.

Hafter güçleri de kısa süre sonra bölgeye çok sayıda birliğin gönderilerek söz konusu sınır kapısının geri alındığını duyurmuştu.

Saldırıda bulunan milislerin Nijer tarafına kaçtığı ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
